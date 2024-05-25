غليزان: يوم تحضيري للمقبلين على البكالوريا

غصت صباح اليوم قاعة المحاضرات بثانوية تومي عبد القادر بسيدي أمحمد بن علي في غليزان بالطلبة المقبلين على شهادة البكالوريا لحضور دروس تكوينية تحضيرية في اللغة العربية وآدابها والشريعة واللغة الفرنسية طيلة هذا اليوم وهذا تحت إشراف جمعية الإرشاد والإصلاح وهيئة شباب فور الإصلاح حيث بادرت هاته الجمعية المكونة من إطارات مختلفة التخصصات بالقيام بمبادرة لتلاميذ نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وعازمه على القيام بدورة ثانية لطلاب الثانوي الذين لم يسعفهم حظ الحضور لنهار اليوم.

وكشف مسؤول الجمعية أنه تم إبلاغ الممتحنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي بلغ صداه حتى خارج إقليم غليزان. وكان الحضور مميزا بعدما غصت القاعة بهم حيث فاق عددهم في هذا اليوم 152 تلميذا ونظرا لضيق القاعة يشير محدث الخبر تم التفكير في دورة ثانية أين يركز الأساتذة على طريقة بناء المواضيع وكيفية التعامل معها. كما ينبغي الإشادة بإدارة الثانوية على التسهيلات.