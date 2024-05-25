الأفافاس اتخذ قراره

اختارت جبهة القوى الاشتراكية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 07 سبتمبر المقبل، بمرشحها، وفق الاصداء التي جاءت من الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني، الذي انتهت أشغاله ليل أمس الجمعة في العاصمة.

ووفق مصادر حزبيه، فقد مال الموقف في غالبيته إلى دخول الانتخابات، بعكس توقعات قطاع من المراقبين الذين رجحوا أن تلجأ هيئات الحزب إلى خيار المقاطعة.

ويرتقب أن يظهر اسم المرشح أثناء مؤتمر طارئ يعقد للغرض، في تاريخ لم يتم تحديد تاريخه بعد. ومن المنتظر أن تعلن قيادة أقدم حزب معارض، اليوم السبت، عن نتائج اجتماع المجلس الوطني في ندوة صحفية يعقدها السكرتير الأول يوسف أوشيش.

وتعود اخر مشاركة الأفافاس في الانتخابات الرئاسية بمرشحه إلى استحقاق 1999، وذلك برئيسه المؤسس الراحل حسين آيت أحمد الذي انسحب من المنافسة عشية التصويت، رفقة خمسة مرشحين آخرين، تاركين عبد العزيز بوتفليقة وحده في السباق.