بن زيمة يزور الجزائر

قالت الإذاعة الجزائرية، نقلا عن مصادر متطابقة، ليلة الجمعة، إن النجم الدولي العالمي صاحب الجذور الجزائرية، كريم بن زيمة، سيزور الجزائر في الفاتح جوان الداخل.

ووفق ذات المصادر، فإن صاحب الكرة الذهبية العالمية 2022، سيزور مدينة بجاية مسقط رأس والدته.. كما سيزور الباهية وهران التي ينحدر منها والده.

كريم حافظ مصطفى بن زيمة (37 عاما) سيحضر لقاء الجزائر - غينيا برسم الجولة الثالثة لتصفيات مونديال 2026، وهي مواجهة سيحتضنها ميدان نيلسون مانديلا ببراقي مساء السادس جوان القادم.

وتأتي زيارة الهداف السابق لريال مدريد الإسباني، والمهاجم الحالي لاتحاد جدة السعودي أسابيع قبل الزيارة المرتقبة للنجم الفرنسي كيليان مبابي صاحب الجذور الجزائرية الذي سيزور بدوره منطقة بجاية التي تنحدر منها والدته فائزة لعماري اللاعبة الجزائرية السابقة لكرة اليد في ثمانينيات القرن الماضي.