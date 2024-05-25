"آن الأوان لتستعيد الأمة العربية حضورها القوي والفاعل على الساحة الدولية"

افتتح رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، إبراهيم بوغالي، اليوم السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، أشغال الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد.

وأشار بوغالي خلال افتتاحه لأشغال الاجتماع، إلى تزامنه مع التطورات البالغة الخطورة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتي تلقي بظلالها وتأثيراتها العميقة على المنطقة العربية، وفي صدارتها الوضع في فلسطين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من تصفية عنصرية وجرائم بشعة على يد الاحتلال الصهيوني، وأكد أن ذلك يشكل استمرارا للمشروع الاستعماري الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتخريب المنطقة وجرها نحو مستنقع العنف والفوضى.

واعتبر بوغالي مسؤولية ممثلي الشعوب العربية في هذا الفضاء البرلماني العربي المشترك، كبيرة وثقيلة، مؤكدا أن من واجبهم العمل بكل تفان من أجل تقوية وتعزيز مكانة الاتحاد ودوره، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة، وبما يلبي مطامح وآمال الشعوب العربية التي شرفتهم بتمثيلها.

في نفس السياق، أوضح بوغالي بأن الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية سيكون في صلب جدول أعمال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد، داعيا إلى ضرورة اقتراح مبادرات بناءة وملموسة من أجل تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، خاصة على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي ودراسة كل الآليات والسبل التي تمكن الاتحاد من متابعة الاحتلال الصهيوني على جرائمه.

وأكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي على أن الأوان قد آن لتستعيد الأمة العربية حضورها القوي والفاعل على الساحة الدولية، منوها، في هذا الإطار، بما تم إنجازه على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال قرارها التاريخي بخصوص العضوية الكاملة لدولة فلسطين، حينما تحقق توحيد الكلمة.