وفود برلمانات العرب تحل بالجزائر

توالى، اليوم الجمعة، وصول الوفود المشاركة في فعاليات المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي سينعقد في الفترة الممتدة من 25 إلى 27 ماي الجاري، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال".

وفي هذا الإطار، حل بمطار هواري بومدين الدولي عشية اليوم، وفد برلمان جمهورية مصر العربية، برئاسة أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب، وكذا فد برلمان المملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة أبو فارس عبد القادر حسين، عضو مجلس الأعيان، ووفد برلمان الجمهورية العربية السورية، برئاسة سلوم السلوم، أمين سر مجلس الشعب.

وقد حل رئيس مجلس الشورى القطري سعادة حسن بن عبدالله الغانم والوفد المرافق له، وذلك بحضور سعادة سفير دولة قطر لدى الجزائر.

كما حل مساء اليوم، بالجزائر، وفد المجلس التشريعي الفلسطيني، برئاسة حديد موسى، نائب رئيس المجلس، ووفد مجلس النواب اللبناني، برئاسة ميشال موسى.

فيما استقبل ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، اليوم، بمطار هواري بومدين الدولي، نظيره رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، كما حل ايضا دليتا محمد دليتا، رئيس مجلس النواب لجمهورية جيبوتي والوفد المرافق له.

وكان في استقبال هذه الوفود، بالقاعة الشرفية للمطار، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني احسن هاني وجرى ذلك بحضور السفراء المعتمدين لدى الجزائر.