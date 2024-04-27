البويرة: مكتتبو "عدل 2" يحتجون على التوجيه

أقدم اليوم عدد معتبر من المستفيدين من سكنات عدل 2 بولاية البويرة على الاحتجاج أمام مقر وكالة عدل، للمطالبة بإعادة النظر في شهادات التخصيص التي استلموها مؤخرا والتي لم تتماش واختياراتهم.

وحسب المحتجين فإن التخصيص الذي قدم لهم لاسيما مواقع بلدية سور الغزلان، لم يراع اختيارهم كما أنه لم يراع المسافة التي ينشطون بها على غرار مناصب عملهم.

وكشف المحتجون أيضا أن التخصيص الذي فرض عليهم سيسبب لهم ولأسرهم متاعب جمة.

هذا ودعا المحتجون إلى إعادة النظر في التوجيه داعين الوالي والمسؤولين المحليين إلى أخذ مطالبهم بعين الاعتبار.

من جهة أخرى فقد حل أول أمس المدير العام لوكالة عدل بموقع البويرة 1800 مسكن أين أعطى تعليمات للمديرة الجهوية للوقوف على الشركة المكلفة بالإنجاز من أجل تسريع الأشغال والانتهاء بها قبل الثلاثي الثاني من السنة الجارية.