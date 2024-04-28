سفارة السعودية بالجزائر تحذر..

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، اليوم الإثنين، للحجاج الجزائريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى تنبيها من الوقوع في حيلة لحملات الحج الوهمية.

وجاء في بيان السفارة، "مع اقتراب حلول حج هذا العام 1445هـ / 2024م، تود سفارة المملكة العربية السعودية أن تسترعي انتباه الإخوة الراغبين بأداء شعيرة الحج من المواطنين الجزائريين وغيرهم ممن في الجزائر من الجنسيات الأخرى، بضرورة توخي الحذر من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية التي تعلن عن خدماتها بحسابات مجهولة أو منتحلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبأسعار مغرية".

وأكدت السفارة أن القدوم إلى المملكة لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة عن الديوان الوطني للحج والعمرة أو سفارة المملكة العربية السعودية مباشرة.

ودعت إلى الحرص على تجنب الانسياق وراء مثل هذه الحملات الوهمية، وتلقي المعلومة الصحيحة فيما يخص أداء شعيرة الحج من الديوان الوطني للحج والعمرة أو سفارة المملكة لدى الجزائر حصرياً.

كما تتمنى السفارة لجميع الحجاج من الجزائر الشقيقة حجاً مبروراً