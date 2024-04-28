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مجتمع

قسنطينة: غلق مصلحة الاستعجالات بمستشفى جراحة الكلى

29 افريل 2024 ()

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شرعت مديرية الصحة والسكان في عملية تحويل النشاطات الطبية وبصفة استثنائية ومؤقتة من مصلحة الاستعجالات للمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في جراحة الكلى والمسالك البولية بحي الدقسي بقسنطينة، إلى العيادة متعددة الخدمات منتوري،

وذلك لتهيئة المصلحة بعد أن سجلت السلطات الولائية تدهورا في وضعيتها. وتم ابتداء من يوم أمس، الشروع في استقبال المرضى بعيادة الصحة الجوارية المتعددة الخدمات بشير منتوري بقسنطينة لضمان استمرارية الفحوصات الطبية والنشاطات الصحية الخاصة بهم بصفة عادية إلى غاية الانتهاء من الأشغال على مستوى مصلحة الاستعجالات.

 

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