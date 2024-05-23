مهزلة جديدة لبايدن

في أخر مهازل، الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدارها مذكرات اعتقال حليفه النتن ياهو ووزيره غالانت.

وزعم بايدن أنه لا يمكن المقارنة بين الكيان وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن الإثنين أنه سيسعى للحصول على مذكرات اعتقال ضد الصهيوني النتن ياهو ووزيره الهمجي غالانت.

واقترح خان تقديم اتهامات ضد المسؤولين الصهاينة في المقام الأول بسبب جهودهم لتجويع السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة.