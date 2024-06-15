أبو عبيدة يتحدث عن عملية رفح ويتوعد بالمزيد

أكد الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن العملية المركبة والنوعية، اليوم، في رفح تأكيد جديد على فشل العدو أمام المقاومة وضربة موجعة لجيشه..

وأضاف أبو عبيدة في منشور عبر تليغرام: "لدينا المزيد .. ستستمر ضرباتنا الموجعة للعدو في كل مكان يتواجد فيه".

وتابع: "لن يجد جيش الاحتلال سوى كمائن الموت في أي بقعة من أرضنا بعون الله".

وكانت كتائب القسام أعلنت مساء اليوم السبت تفجير حقل ألغام بقوة عسكرية صهيونية جنوب غرب مدينة غزة وسط القطاع، ما أسفر عن وقوعها بين قتيل وجريح، وذلك بعد اعتراف جيش الاحتلال بمقتل 8 جنود صباح اليوم بمعارك رفح جنوبي القطاع.