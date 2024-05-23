الكيف المعالج .. حجز كمية معتبرة قادمة من المغرب

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، مؤخرا، من تفكيك ثلاث شبكات مختصة في ترويج المخدرات، مع ضبط ما يقارب 300 كلغ من الكيف المعالج مصدرها المغرب.

ووفق بيان مصالح الأمن، اليوم الخميس، فإن هذه العمليات التي نفذها أفراد الفرق المتخصصة لذات المصلحة، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنت من توقيف ستة 6 أشخاص مشتبه فيهم، كانوا يخططون لترويج هذه السموم في مناطق مختلفة من الوطن.

وأسفرت هذه الجهود عن ضبط وحجز:

- ورقلة: 189 كلغ من الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام في مركبة سياحية.

- باتنة: 85 كلغ من الكيف المعالج كانت مموهة بشاحنة ذات مقطورة.

- الجزائر العاصمة: 21 كلغ من الكيف المعالج، أثناء عملية إبرام صفقة بيعها بأحد أحياء العاصمة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.