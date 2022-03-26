نشط الناخب الوطني، جمال بلماضي، والقائد رياض محرز، مساء اليوم الخميس، ندوة صحفية للحديث عن المقابلة الحاسمة ضد الكاميرون المقررة غدا بملعب جابوما.

وأكد الناخب الوطني أن المنتخب الوطني طوى نهائيا صفحة كأس أمم إفريقيا الأخيرة والجميع عازم تحقيق نتيجة إيجابية في دوالا قبل مقابلة العودة.

واعتبر بلماضي أن المنافس من بين أفضل المنتخبات في القارة السمراء غير أن "الخضر" عازمون على التأهل للمونديال المقبل وإسعاد الشعب الجزائري.

وحول الحوار الثنائي بينه وبين مدرب الكاميرون، أكد بلماضي أنه يحترم كثيرا ريغوبرت سونغ الذي كان لاعبا كبيرا، مضيفا ": أتمنى التوفيق لريغوبرت سونغ في مشواره التدريبي لكن بعد 29 مارس".

وفي إجابة على سؤال آخر، صرح بلماضي أنه لا يعرف الحالة التي تتواجد فيها أرضية ميدان ملعب جابوما، معتبرا أنه سعيد للعودة إلى هذا الملعب رغم الذكريات السيئة التي عاشها خلال "الكان".

وحاول صحفي كاميروني استفزاز الناخب الوطني بالحديث مجددا عن الفقيد إيبوسي، غير أن بلماضي رفض العودة للموضوع عشية مواجهة حاسمة.

من جهته، أجاب نجم السيتي رياض محرز على أسئلة الصحفيين، معتبرا أن التفوق التاريخي للمنتخب الكاميرون خلال المواجهات المباشرة ليسا مهما لأن الأفضل من سيفوز خلال مواجهة الغد.

وعلى غرار بلماضي، أكد محرز أن الجميع نسي الوجه الشاحب الذي ظهر به المنتخب في "الكان"، مضيفا أن العناصر الوطنية استخلصت الدروس والمجموعة ترغب في لعب المونديال لتتويج العمل الكبير الذي أنجزه المنتخب منذ أكثر من ثلاث سنوات بقيادة جمال بلماضي.