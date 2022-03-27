أظهرت دراسة أجريت في مستشفى كليفلاند كلينيك بالولايات المتحدة أن الجزيئات المرتبطة بالنظام الغذائي في الأمعاء مرتبطة بتطور سرطان البروستات العدواني (ينمو بشراسة) وأن تغيير النظام الغذائي يمكن أن يقلل بشكل كبير من هذه المخاطر، بحسب ما نقل دويتشه فيله عن موقع "هايل براكسيس" الألماني.



الطماطم وفول الصويا



وفقًا لجمعية مرضى السرطان الألمانية، تحمي بعض المكونات النباتية البروستات، من بينها فيتواستروجين Phytoestrogen التي توجد بكثرة في فول الصويا، ولايكوبين Lycopene وهو أحد مكونات الطماطم، وكابسيسين Capsaicin الموجود في الفلفل الحار، بحسب ما نشر موقع "تي أونلاين" الألماني.



تناول سمك السلمون بانتظام



من الواضح أن الاستهلاك المنتظم للسلمون والأطعمة الأخرى الغنية بأوميغا 3 الدهنية يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأورام البروستات. إذ أظهرت دراسة من جامعة كاليفورنيا أن الرجال الذين يتناولون سمك السلمون مرة واحدة أو أكثر في الأسبوع لديهم خطر أقل بنسبة 63% للإصابة بأشكال من السرطان.



الشاي الأخضر



يرتبط معدل استهلاك الشاي الأخضر بمعدل خطر الإصابة بسرطان البروستات، وهي النتيجة التي قدمها باحثون من مركز اليابان الوطني للسرطان في طوكيو بعد تقييمهم لبيانات 50 ألف مريض من مركز الصحة العامة في اليابان.



ويحتوي الشاي الأخضر على بوليفينول Polyphenol، وهي المادة النباتية التي لها تأثيرات مضادة للسرطان.



الفحص أساسي



ولكن حتى أسلوب الحياة الصحي لا يوفر حماية بنسبة 100% من المرض. ولاكتشاف التغيرات في البروستات مبكرًا، يجب على الرجال الذهاب إلى طبيب المسالك البولية لإجراء فحص مبكر.