تُمكنك تطبيقات إدارة كلمات المرور من إنشاء كلمات مرور قوية لأي مواقع جديدة تستخدمها، وسوف يملأ خانات تسجيل الدخول تلقائياً أثناء التصفح، ويحل ذلك واحدة من أصعب المشكلات المتعلقة بحماية كلمات المرور، وهي تذكُّر الكثير من بيانات تسجيل الدخول المعقدة.



كذلك؛ تضمن برامج إدارة كلمات المرور استخدام بيانات تسجيل دخول فريدة لكل حساب، بدلاً من تكرار كلمات المرور بين الحسابات المختلفة. هذا أمر مهم لمنع هجمات "حشو الاعتماد"، والتي تحدث عندما يستخدم المخترق كلمة مرورك المسربة، من فايسبوك على سبيل المثال، ويحاول بها الوصول إلى حساباتك الأخرى مثل نتفلكس أو سبوتيفاي.



والميزة الأخرى التي يتغاضى عنها الكثيرون هي أن معظم برامج إدارة كلمات المرور تساعدك على منع هجمات التصيد الاحتيالي، التي يحاول فيها المحتالون تشجيعك من أجل النقر على رابط لسرقة بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك؛ إذ تربط تلك التطبيقات بيانات تسجيل الدخول بعنوان موقع إلكتروني معين، لذا لن تعمل خاصية الإكمال التلقائي على مواقع التصيد الاحتيالي.



في بعض الحالات يمكنك استخدام برامج إدارة كلمات مرور لمشاركة بيانات تسجيل الدخول بأمان مع الأشخاص الموثوقين، مثل أفراد العائلة، كما تسمح لك بتخزين رموز المرور، وبيانات بطاقة الائتمان، وبياناتك البنكية بأمان.



هناك تساؤل متكرر عن برامج إدارة كلمات المرور، وهو ما مدى خطورة تخزين كل بياناتك في مكان واحد؟ وقال جاك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي بشركة ESET: إنه رغم الخطورة البسيطة التي ينطوي عليها وضع كل بيانات تسجيل الدخول في مكان واحد؛ فإن احتمالية اختراق مدير كلمات المرور ضئيلة جداً، وقال: إن استخدام أحد تلك التطبيقات أفضل من إعادة استخدام كلمة المرور نفسها مع كل الحسابات.



ذلك أن برامج إدارة كلمات المرور تحتفظ ببياناتك آمنة عن طريق تشفير بيانات تسجيل الدخول حتى لا يمكن لأحد الوصول إليها إلا عندما تُدخل كلمة المرور الرئيسة للبرنامج. يقول بول بيسكوف، مستشار الخصوصية بشركة Comparitech: "لا تُخزَّن كلمات المرور بصيغة نصية على جهازك أو على خوادم برنامج إدارة كلمات المرور".



لكن بعض برامج إدارة كلمات المرور تكون باشتراكات شهرية، إلا أن التكلفة مبررة عند النظر إلى تكلفة تعرضك للاختراق وسرقة بياناتك مثل بيانات حسابك البنكي.



من أشهر برامج إدارة كلمات مرور، برامج مثل: 1Password أو LastPass أو Bitwarden أو Dashlane، كما توجد أدوات مثل Apple Keychain وGoogle Chrome Password Manager تقدم الخدمة نفسها، لكنهما يفتقران إلى الخصائص التي تقدمها تطبيقات "الخدمة الشاملة"؛ ذلك أن استخدام أدوات إدارة كلمات المرور من آبل أو غوغل يعني عدم إمكانية استخدام خصائص إدارة كلمات المرور على أجهزة أو متصفحات أخرى.