كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة غلاسكو البريطانية، أن دهون البطن تضاعف خطر إصابة النساء ببعض أنواع السرطان.

وحلل باحثون في الجامعة بيانات 385 ألف شخصا بالغا لاكتشاف الصلة بين السمنة والسرطان، ووجدت النتائج أن الدهون الزائدة حول الخصر والبطن زاد بشكل كبير من احتمال الإصابة بستة أشكال شائعة من مرض السرطان، وأن حمل دهون احتياطية حول الحجاب الحاجز زاد من المخاطر الإجمالية بنسبة 5% لكلا الجنسين، ولكن فرص إصابة النساء بسرطان الرحم إذا كانت لديهن دهون حول الخصر زادت بنسبة 109%، ويؤثر على ما يقارب 10 آلاف امرأة سنويا ويسبب ما يقارب 2500 حالة وفاة.

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ووجد الفريق أن أولئك الذين لديهم الكثير من الدهون في البطن زادوا من خطر الإصابة بسرطان المرارة بنسبة 83%، وسرطان الكلى بنسبة 39%، وسرطان الكبد بنسبة 25%، وسرطان الأمعاء بنسبة 14% وسرطان الثدي بنسبة 11%.