أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن الكرة الأرضية ستشهد ظاهرة فلكية سوف تستغرق منذ بدايتها وحتى نهايتها أكثر من خمس ساعات.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، قوله إن الكرة الأرضية ستشهد يوم الاثنين الموافق 16 ماي الجاري، خسوفا كليا للقمر.

وأوضح أن الخسوف يستغرق في جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته خمس ساعات و19 دقيقة تقريبا، وسيغطي ظل الأرض فيه 141.4 بالمائة تقريبا من سطح القمر.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد، إنه في 16 ماي سيحدث خسوفًا كليَا للقمر، حيث يمر القمر عبر ظل الأرض، وخلال هذه المرحلة يصبح القمر أغمق تدريجيا ثم يتحول إلى اللون النحاسي الصدئ ثم إلى اللون الأحمر.

وأكد اكتمال القمر (بدر شوال) في نفس اليوم (الاثنين 16 ماي) وسيبلغ لمعانه 99.9 بالمائة، لافتا إلى أن القمر سيبدو لنا بدرا في الفترة من 15 إلى 17 ماي، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل.

وأضاف أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية بأسماء تدل على الربيع فيطلقون عليه (قمر الزهرة، وقمر الذرة)، حيث يكون حصاد الذرة في هذا الوقت من العام، وأحيانا أخرى يطلقون عليه (قمر الحليب).

كما بين أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.