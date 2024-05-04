طالب جزائري يخطف الأضواء في برنامج بروسيا(فيديو)

خطف الطالب الجامعي، وليد هني 20 سنة، الأضواء خلال مشاركته في برنامج للمواهب بدولة روسيا، برسم عرض قدّمه جميع فيه بين تقنيات الحساب الذهني وتقنيات الذاكرة، على قناة روسية وتداول فيديو خاص به على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

جمع وليد هني المنحدر من ولاية تيارت، بين مجالين مختلفين، حين قدّمت له مجموعة أرقام الطويلة، وطلب منه إيجاد الجذور التربيعية والجذور التكعيبية الموافقة لها ذهنيا، وتذكر مكان الإجابات الصحيح من خلال البحث في مجموعة بطاقات تحمل الأعداد المطابقة لها وضعها في مكانها الصحيح.

ولفت الشاب الجزائري الانتباه من أصل 60 مشاركا من مختلف دول العالم، من قبل لجنة التحكيم المكونة من أساتذة روس والجماهير التي حضرت البرنامج التلفزيوني وتفاعلت مع نجاحه، وسبق لهذا الطالب المثالي الذي يدرس بجامعة الجزائر في تخصص إعلام آلي، أن برز في مسابقات محلية ووطنية ودولية، آخرها مسابقة للذاكرة بألمانيا.

وعبر الدكتور حكيم بولواد مدرب الشاب وليد وخاله في نفس الوقت، عن سعادته بهذا النجاح المحقق في تغريدة على حسابه الرسمي "فخور بك ابن أختي وليد هني وأول متدرب لي في الذاكرة والحساب الذهني لما كان عمره 12 سنة والآن سنه 20 سنة".

وتفاعل رواد شبكة التواصل الاجتماعي مع هذا النجاح المحقق من طرف شاب جامعي جزائري اعتبره البعض في تعليقاتهم بالنموذج الذي يجب أن يقتدى به الشباب.