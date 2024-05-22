تألق جزائري في هذا المجال

جاء ترتيب الجزائر ضمن أفضل 5 دول أفريقية في مجال الفضاء في عام 2024 بحوزتها على ما مجموعه ستة أقمار صناعية في المدار حاليا حيث ضاعفت الجزائر عدد الأقمار الصناعية التي تمتلكها مقارنة بجارتها المغرب التي تمتلك ثلاثة أقمار صناعية، ولديها ستة أقمار صناعية أكثر من تونس التي تمتلك قمرا واحدا فقط.

ويسلط هذا التقدم الضوء على جهود البلاد المستمرة واستثماراتها في قطاع الفضاء. ووفقا لأحدث تقرير صادر عن موقع Space Hubs Africa المتخصص، فإن صناعة الفضاء في الجزائر تحرز تقدما كبيرا في عام2024.

على المستوى القاري، يساهم التقدم الذي أحرزته الجزائر في الزيادة الإجمالية في عدد الأقمار الصناعية في المدار في أفريقيا. وبحلول عام 2024، سيكون لدى أفريقيا ما مجموعه 59 قمرا صناعيا في المدار، ومن المقرر أن يرتفع هذا العدد إلى 125 قمرا صناعيا جديدا بحلول عام 2025، مما يدل على الاهتمام والديناميكية المتزايدة في صناعة الفضاء الأفريقية.

فيما يلي قائمة بالبلدان الأفريقية التي ستملك أكبر عدد من الأقمار الصناعية في عام 2024:

1ـ جنوب أفريقيا ومصر (13 قمرا صناعيا لكل منهما)

2ـ نيجيريا (7 أقمار صناعية)

3ـ الجزائر (6 أقمار صناعية)

4ـ المغرب وكينيا (3 أقمار صناعية لكل منهما)

5ـ أنغولا (2 قمرين صناعيين)