أعربت الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية عن "ارتياحها الكبير" بعد المصادقة، اليوم الخميس، على مشروع القانون الجديد

المتعلق بالاستثمار من طرف مجلس الوزراء، معتبرة أنه "سيغرس ديناميكية جديدة".

وتمت المصادقة على مشروع القانون، اليوم الخميس، خلال اجتماع خاص لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، خصص لدراسة ومناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار.

وأبرزت المنظمة في بيان صحفي أن "هذا القانون الذي طال انتظاره، والذي كان موضع اهتمام خاص من قبل رئيس الجمهورية، هو علامة قوية على رغبته في جعل عام 2022 عام الانتعاش الاقتصادي بامتياز، لاشك أنه يغرس ديناميكية جديدة ويعطي

المزيد من الثقة للمتعاملين الاقتصاديين وسيعزز بشكل كبير الاستثمار الوطني والأجنبي".

وأضافت الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية أنها "تتطلع بحماس كبير لاعتماده وتنفيذه في أقرب وقت ممكن من أجل النمو المستدام والشامل وتعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد".