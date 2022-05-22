أكد وزير التجارة و ترقية الصادرات كمال رزيق السبت بالبليدة أن "المنتجات المحلية تمكنت من اكتساح السوق الوطنية" عبر جميع الولايات بعدما كانت في الماضي تسوق عبر جزء منها فقط.

وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل و التفقد التي قادته اليوم للولاية، أن المنتجات الجزائرية تمكنت بفضل "جودتها العالية التي تضاهي المنتجات العالمية" من اكتساح السوق المحلية عبر جميع ولايات الوطن بالإضافة إلى استطاعتها أن تفرض نفسها بالأسواق الأجنبية، معتبرا ذلك "مفخرة للوطن".