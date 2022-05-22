أكد وزير التجارة و ترقية الصادرات كمال رزيق السبت بالبليدة أن "المنتجات المحلية تمكنت من اكتساح السوق الوطنية" عبر جميع الولايات بعدما كانت في الماضي تسوق عبر جزء منها فقط.
وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل و التفقد التي قادته اليوم للولاية، أن المنتجات الجزائرية تمكنت بفضل "جودتها العالية التي تضاهي المنتجات العالمية" من اكتساح السوق المحلية عبر جميع ولايات الوطن بالإضافة إلى استطاعتها أن تفرض نفسها بالأسواق الأجنبية، معتبرا ذلك "مفخرة للوطن".
وأشار إلى أن تفقده اليوم بولاية البليدة لعدد من المؤسسات الإنتاجية الخاصة هي "رسالة لجميع المتعاملين الاقتصاديين مفادها وقوف الوزارة الوصية و جميع القطاعات العمومية الأخرى معهم لمساعدتهم و تشجيعهم على التوجه نحو التصدير للمساهمة في تنويع الصادرات خارج مجال المحروقات".