أصدرت محكمة إسرائيلية حكماً بالسجن 5 سنوات بحق 6 أسرى فلسطينيين، بتهمة حفر نفق أسفل سجن "جلبوع".

جاء ذلك وفق بيان لهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال البيان إن محكمة الناصرة أصدرت حكماً بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف شيكل (1500دولار) بحق الأسرى محمود ومحمد العارضة وأيهم كممجي ويعقوب القادري ومناضل نفيعات وزكريا الزبيدي.

ولفتت الهيئة إلى أن المحكمة أضافت حكماً بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ للمعتقلين الخمسة.

وفي 6 سبتمبر الماضي حرّر ستة أسرى فلسطينيين أنفسهم من سجن جلبوع الإسرائيلي وهو ما عُرف فلسطينياً باسم "الهروب الكبير"، عبر نفق حفروه من زنزانتهم، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.

والأسرى هم محمود ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب القادري، ومناضل نفيعات، وجمعيهم من حركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى القيادي بحركة فتح زكريا الزبيدي.