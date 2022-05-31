أفادت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يشربون القهوة أقل عرضة للوفاة المبكرة، إذ وجدت الأشخاص الذين يشربون القهوة ما بين 2.50 و4.50 أكواب في اليوم ينخفض لديهم خطر الموت بنسبة 29%.

وأضافت الدراسة، التي نقلها موقع "هاف بوست" عربي عن صحيفة "الغارديان"، أن هناك انخفاضاً في خطر الوفاة بالنسبة للقهوة المحلاة بالسكر، على الأقل بالنسبة لأولئك الذين يشربون ما بين 1.5 و3.5 أكواب في اليوم، وكان الاتجاه أقل وضوحاً بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون المحليات الصناعية.

وأضافت الدراسة، التي اعتمدت على بيانات أكثر من 171 ألف مشارك، في دراسة بيولوجية طويلة الأجل في المملكة المتحدة، أنه مع الأخذ بعوامل تشمل العمر والجنس والعرق والمستوى التعليمي وحالة التدخين ومقدار النشاط البدني ومؤشر كتلة الجسم والنظام الغذائي؛ فإن الأشخاص الذين يشربون القهوة كان لديهم خطر أقل للوفاة من غيرهم.

وفي وقت سابق كانت دراسات قد أشارت إلى أن مشروب القهوة قد يكون مفيداً للصحة، حيث يرتبط شرب القهوة بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض تتراوح من أمراض الكبد المزمنة إلى بعض أنواع السرطان وحتى الخرف.

غير أن أستاذ طب التمثيل الغذائي بجامعة غلاسكو، نافيد ستار، الذي لم يشارك في الدراسة، حذر من أن النتائج، رغم أنها مثيرة للاهتمام، لم تكن واضحة المعالم، وقال: "إن طبيعة الملاحظة لهذه الدراسة الجديدة تعني أن هذه الاستنتاجات بعيدة كل البعد عن كونها نهائية".

وفي وقت سابق أفادت دراسة أجراها باحثون في كليّة الصحة العامة بجامعة هارفارد، أنَّ الأشخاص الذين تناولوا كوباً واحداً من القهوة يومياً أكثر من كميتهم العادية على مدار 4 سنوات، كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 11%، مقارنة بأولئك الذين شربوا الكمية المعتادة نفسها.

كما وجدت بعض الدراسات أن شرب 3-5 أكواب من القهوة يومياً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف، بنسبة تصل إلى 65% لدى الرجال والنساء في منتصف العمر.

وجدت دراسات أخرى أنَّ تناول كوب يومي من القهوة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون (الشلل الرعاش) بنسبة تصل إلى 32-60%.