أضافت لجنة رائدة من أطباء القلب، في الولايات المتحدة الأميركية، مدة النوم إلى قائمة الخطوات الأساسية للحفاظ على صحة القلب.



وقال رئيس جمعية القلب الأميركية الدكتور دونالد لويد جونز إن هذه الخطوة تعكس أحدث الأبحاث حول عوامل الخطر لأمراض القلب.



ويوصي الباحثون، بالحصول على ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، فيما يُنصح الأطفال بالحصول على المزيد، حيث أن الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم 5 سنوات يجب أن يناموا بين 10 إلى 16 ساعة يومياً، بما في ذلك القيلولة.



وقالت جمعية القلب الأميركية إن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وكذلك ارتفاع ضغط الدم والسمنة.



وتتسبب أمراض القلب والدورة الدموية في ربع الوفيات بالمملكة المتحدة ، أي حوالي 160 ألف حالة سنويا، أي ما يعادل حالة وفاة واحدة كل ثلاث دقائق.



ويتسبب مرض القلب في الولايات المتحدة بوفاة 659000 شخص كل عام.