تثار نقاشات عن عدد مرات الاستحمام أسبوعياً، وهل نحن في حاجة إلى الاستحمام كل يوم؟ أم نكون مبالغين لو قلنا إننا بحاجة إلى الاستحمام أكثر من مرة في اليوم صباحاً ومساءً مثلاً.



تشير طبيبة الأمراض الجلدية، زينوفيا غابرييل، إلى أن أخذ حمام بسيط يومياً قد يكون كافياً إذا كنت تستحم كثيراً، كما أنك لن تحتاج إلى فرك الجسم وتنظيفه جيداً في كل مرة.

لكن هذين الجوابين يعتمدان كلياً على عادات نمط حياتك ومواعيدك، كما أن هناك بعض العوامل التي عليك مراعاتها عندما تقرر عدد مرات الاستحمام المناسبة لك.



1. البيئة



المعادلة هنا بسيطة، الطقس الحار يعني مزيداً من التعرق، وهو ما يتطلب زيادة عدد مرات الاستحمام، أما الطقس البارد فيعني التقليل من التعرق، وبالتالي لست مضطراً للاستحمام عدد مرات أكثر، لذلك يمكنك ترتيب عدد مرات الاستحمام تبعاً للفصول.



في الوقت ذاته، عليك أخذ نوع المياه في منطقتك بعين الاعتبار، إذا كنت تعيش في منطقة ذات ماء عسر، يحوي الكثير من الكالسيوم وغيره من المعادن، ربما تحتاج لتقنين الاستحمام، كون هذا الماء سيتسبب بتعريض جلد رأسك وبشرتك إلى الجفاف.



2. نشاطك اليومي



كما هو الحال مع الطقس، إذا كنت تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، فبكل تأكيد أنت بحاجة للاستحمام عدد مرات أكثر.



وفقاً للوريتا، قد ترغب في الاستحمام صباحاً ومساءً، إذا كنت بالخارج طوال اليوم، فسيتسخ عرقك قليلاً، لكن فكر في الحالات الأخرى التي تجد فيها نفسك معرضاً للبكتيريا والملوثات، لذلك يحتاج من يرتادون صالة الألعاب الرياضية، أو يعملون بوظيفة صعبة جسدياً تُعرضهم لبيئات ملوثة، للاستحمام مرتين يومياً.



3. نوع الجلد



يعد قرار الاعتماد على أنواع البشرة صعباً بعض الشيء، إذ توجد عوامل أخرى تلعب دوراً مثل درجة حرارة الماء وطول مدة الاستحمام وأنواع الصابون والشامبو.



لكن ربما تحتاج إلى الاستحمام أكثر أو أقل، اعتماداً على نوع بشرتك: فإذا كانت بشرتك شديدة الجفاف، يمكنك الاستغناء عن سائل الاستحمام واستخدام الماء فقط، ولكن ستظل تحتاج إلى استخدام الصابون في الأماكن الأكثر تعرقاً، مثل منطقتي الإبط والفخذ.



كما أن استخدام الصابون فقط مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً يمكن أن يجنبنا الجفاف والالتهابات.



أما إذا كانت بشرتك معرضة للإكزيما، فستحتاج للوقوف تحت ماء فاتر، فالماء الساخن يزيد من تعرض الجلد للجفاف.



من ناحية أخرى، إذا كانت بشرتك دهنية، وعرضة للطفوح الجلدية (خاصة في منطقتي الصدر والظهر)، فستحتاج لتنظيفها بعناية مراراً. لذلك خذ حماماً بارداً بعد العمل، أو بعد أي نشاطات أخرى قد تتعرق أثناء أدائها.



أمّا إذا لم تكن لديك مشاكل جلدية معينة، ولست رياضياً، أو تحتاج إلى الاستحمام جيداً بعد العمل، يمكنك الاستحمام كثيراً أو قليلاً بقدر ما تريد.