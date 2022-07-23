أعربت الجزائر عن قلقها الشديد حيال الاعتداءات التي وقعت في العاصمة المالية باماكو، مجددة التأكيد على ضرورة زيادة تعبئة المجتمع الدولي بأسره من أجل الوقاية من الإرهاب والقضاء عليه، وفقا لما أورده مساء الجمعة بيان لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج.

وأكدت الوزارة أن "الجزائر التي تدين الإرهاب في كل مكان وفي جميع الظروف، تعرب عن بالغ قلقها إزاء الاعتداءات التي وقعت في باماكو".

وأضافت بان"هذا التطور يؤكد مرة أخرى ضرورة زيادة تعبئة المجتمع الدولي بأسره للوقاية من الارهاب و القضاء عليه".

وختم البيان ان"الجزائر تبرز الاهمية الاستراتيجية للتنفيد الفعال و الدؤوب لاتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر بجميع مكوناته.

وتدعو الاطراف الموقعة الى تجديد التزامها في هذا الصدد و البقاء متحدين لرفع جميع التحديات معا".