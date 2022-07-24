غيرت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، برنامج رحلات الجزائر من وإلى لندن، نظرا للضغط الذي يشهده مطار لندن هيثرو، والذي تأثرت على إثره معظم شركات الطيران.

وعلى اثر ذلك تم تأجيل رحلة 24 جويلية 2022 إلى 25 جويلية 2022 كما يلي:

-الرحلة الجزائر - لندن هيثرو AH2054 تصبح AH2354 الجزائر - لندن ستانستد على الساعة 12:50

-الرحلة لندن هيثرو - الجزائر AH2055 تصبح AH2355 لندن ستانستد - الجزائر على الساعة 17:00

كما تم تحويل المطار مع الاحتفاظ بتواريخ الرحلات المبرمجة أيام 26، 29، 30، 31 جويلية 2022:

-الرحلة الجزائر - لندن هيثرو AH2054 تصبح AH2354 الجزائر - لندن ستانستد على الساعة 14:50

-الرحلة لندن هيثرو - الجزائر AH2055 تصبح AH2355 لندن ستانستد - الجزائر على الساعة 19:00