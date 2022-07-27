بأمر من المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات علي عون قام اليوم الخميس وفد من إطارات ومختصين من الصيدلية المركزية للمستشفيات بزيارة تفقدية إلى ولاية تمنراست للوقوف على وتيرة إنجاز ملحقة الصيدلية المركزية للمستشفيات لولاية تمنراست والوقوف على أهم النقائص التي تعيق هذا المشروع.

فبعد دراسة معمقة للمشروع واختيار الأرضية المناسبة وعملا بتوجيهات وتعليمات المدير العام علي عون سيقوم الوفد بدراسة جميع النقاط العالقة لفتح هذه الملحقة في أقرب وقت ممكن، حيث إن هذه الأخيرة تعتبر إضافة لولايات الجنوب التي ستوزع كميات الدواء لكل الولايات المجاورة.