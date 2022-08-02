عندما تبدأ عضلات الوجه والرقبة بالضعف والتقدُّم في السن، يبدأ الجلد في فقدان مرونته، أو قدرته على التمدد والبقاء مشدوداً، وهو ما قد يسبب لك الترهلات والتجاعيد في الوجه والعُنُق.



لحسن الحظ، هناك الكثير من التمارين التي من شأنها أن تقلل هذه الآثار غير المحمودة لشيخوخة البشرة، وذلك دون الحاجة إلى إجراء عمليات التجميل الخطيرة والمُكلفة.



يمكن أن يساعد التمرين المستمر لعضلات الرقبة والوجه في بنائها مرة أخرى؛ إذ تُحسِّن تلك التمارين الدورة الدموية في الجلد، مما يمنحها مظهراً مشدوداً وأكثر إحكاماً.



إذ إنه مع تقدم الشخص في العمر، يتغير جلد وجهه ورقبته. فتصبح الطبقة الخارجية، التي تُسمى البشرة، أرق. ويفقد النسيج الضام في بشرتك القوة والمرونة، بحسب المكتبة الوطنية الأمريكية للطب. هذا هو أحد الأسباب الرئيسية للتجاعيد والترهلات.



يؤثر هذا بشكل شائع على مناطق الجسم التي تتعرض لأشعة الشمس بشكل متكرر، بما في ذلك الوجه والرقبة. كما تنخفض أيضاً كمية الدهون والعضلات الموجودة تحت الجلد مع التقدُّم في السن، مما يجعل بشرتك تبدو أكثر هشاشة، ما يساهم في ظهور التجاعيد.



لذلك غالباً ما يُنصح بتمارين الوجه والرقبة للمساعدة في إبطاء علامات الشيخوخة. ومع ذلك لا يوجد بحث لدعم هذه الادعاءات. إلا أن هذا لا يعني أن تمارين الوجه ليست مفيدة.



وفقاً لـHarvard Health Publishing، يمكن أن تؤدي تمارين الوجه إلى تحسين مظهر الجلد، كما يمكن أن تساعد تقوية عضلات الوجه والرقبة أيضاً في تحسين توتر العضلات، مما قد يساعد في محاربة شد الجاذبية المؤدي لترهل الجلد.



إلا أنه لإجراء تغييرات كبيرة ودائمة على مظهر خطوط العنق والوجه، قد تحتاج إلى علاجات تجميلية أخرى، مثل الفيلر أو الجراحة التجميلية.



فيما يلي بعض تمارين الوجه والعنق، التي تساهم في شد الجلد المترهل وتجاعيد تلك المنطقة المرتبطة بتقدم سن البشرة، بحسب موقع Healthline.



تمارين شد الجبين



أولاً: ضعي إحدى يديك على جبهتك.

ادفعي رأسك في يديك، دون السماح لرأسك بالتحرك للأمام.

كرري هذه الحركة لمدة 10 ثوان.

بعد ذلك، ضعي كلتا يديك خلف رأسك، وادفعي للخلف برقبتك واستمري في ذلك لمدة 10 ثوانٍ أخرى.



تمارين المضغ لتقوية العضلات



اجلسي بظهر مستقيم.

ارفعي رأسك للخلف، بحيث يشير ذقنك إلى السقف.

أبقي شفتيك مغلقتين، وحركي فمك، وكأنك تقومين بالمضغ.

كرري العملية 20 مرة.



تمارين القُبلة لشد الخدود



اجلسي وظهرك مستقيم.

ارفعي رأسك بحيث تجعلين ذقنك يشير إلى السقف.

أغلقي شفتيك وافرديهما كما لو كنت تُقبِّلين الهواء.

كرري هذا التمرين 20 مرة في الجلسة الواحدة.



تمارين شد ترهلات الرقبة



استلقي على سريرك، واجعلي رأسك يتدلى عن الحافة.

ارفعي رأسك بحذر وببطء لأعلى قدر الإمكان باستخدام عضلات رقبتك.

كرري التمرين لمدة خمس مرات في الجلسة، بحسب مجلة Livestrong للصحة.

لكن من الضروري عند القيام بهذا التمرين إذا كنتِ تعانين من آلام فقرات الرقبة والظهر العلوي، راجعي طبيبك قبل القيام بأي تمرين للعُنُق.



تمرين البومة لشد الرقبة



قفي بشكل مستقيم مع وضع ذراعيكِ على جانبيك، وكتفاك منسدلان إلى أسفل.

زمي شفتيك بقوة، واثبتي على هذا الوضع.

خذي نَفَساً عميقاً من خلال أنفك.

أديري رأسك ببطء، وانظر فوق كتفك الأيسر.

استمري على هذه الوضعية لعدة ثوانٍ.

عند الانتهاء، كرر التمرين مع النظر من فوق كتفك الأيمن.

عند القيام بهذا التمرين بشكل صحيح، يجب أن تشعري بحرارة التمدُّد وشد العضلات في المناطق تحت ذقنك وعلى جانبي رقبتك.

كرري التمرين على كل جانب من 10 إلى 15 مرة، مرتين يومياً.



تمارين الابتسامة الكبيرة للوجه المشدود



اجلسي بشكل مستقيم أمام المرآة.

شدي جانبي فمك كما لو كنت تبتسمين بقوة، واثبتي على تلك الوضعية، بحسب موقع WikiHow للمعلومات.

استمري في المرة الواحدة من التمرين لمدة 10 ثوان.

وسِّعي ابتسامتك بما يكفي لكشف جزء من أسنانك العلوية.

استمري لمدة 10 ثوان أخرى.

استرخي قليلاً قبل العودة إلى الوضع مجدداً.

بعدها، ضعي أصبعي السبابة على جانبي فمك أثناء تمارين الابتسام.

اضغطي برفق على زوايا فمك للداخل أثناء تكرار التمرين أعلاه.

هذا من شأنه إضافة بعض المقاومة لعضلاتك العاملة في وجهك.



تمارين شد الوجه دون حُقن



افتحي فمك قليلاً لبدء هذا التمرين، مع فتح الأنف على آخرها.

كشري أنفك، وصغريها قدر الممكن بالتحكم بالعضلات.

حافظي على هذا الوضع، واسحبي شفتك العليا نحو أنفك.

استمري في هذا الوضع لمدة 10 ثوان؛ ثم استرخي.

كرري 10 مرات في التمرين الكامل، وكرريه يومياً، بحسب مجلة Women's Health للمرأة.



تمارين تقوية الخدود



افتحي فمك بشكل متوسط، وقومي بإرخاء شفتيك.

ارفعي شفتك السفلى لأعلى، لتلتقي بشفتك العليا.

اسحبي شفتيك نحو أسنانك واشفطي الهواء لكي تنقبضا للداخل.

استمري لمدة 5 ثوان ثم استرخي، وكرري التمرين 10 مرات.



تمارين لتقوية الفك السفلي لشد العنق والوجه



بشفتيك مغلقتان جيداً، افصلي أسنانك وباعديها قدر الإمكان.

ادفعي فكك السفلي للأمام.

اضغطي على شفتك السفلى لأعلى، واستمري لمدة خمس ثوان.

أعيدي فكك إلى وضع البداية واسترخي.

كرري التمرين 10 مرات في الجلسة الواحدة.