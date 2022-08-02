فصل المنشور الوزاري الخاص بعملية التسجيلات للناجحين الجدد في البكالوريا في قضية التسجيل المزدوج باستغلال أكثر من "بكالوريا" للتسجيل في عدة تخصصات في الوقت نفسه، حيث أشار إلى أنه يمكن لكل حامل لهذه الشهادة التسجيل مرة واحدة لاختيار تخصص جامعي.

إشارة الوزارة إلى هذه النقطة بالذات تأكيد على قرارها لسنة جامعية جديدة لا يقبل فيها أن يدرس الطلبة الجامعيون في أكثر من تخصص في الوقت نفسه، وهذا القرار سبق واتخذته في سنوات ماضية واحتج ضده الطلبة ودافع عن هؤلاء التنظيمات الطلابية التي رأت أن تسجيل الطالب في أكثر من تخصص، منهم من يحمل أكثر من بكالوريا، لا يتسبب في آثار سلبية. فالطالب يستفيد مرة واحدة من الخدمات الجامعية سواء المنحة أو الإقامة، وبهذا فالقرار يحرم التكوين في عدة مجالات لأسباب تختلف من طالب إلى آخر، ورغم المناشدات العديدة بالعدول عن هذا القرار إلا أن وزارة التعليم العالي أبقت على قرار المنع الذي اتخذته في السنوات الأخيرة لتفادي الاكتظاظ على مستوى المؤسسات الجامعية والتكفّل بالطلبة الجدد على مستوى الهياكل الجامعية المتوفرة، وسبق وأعطت أوامر لرؤساء المؤسسات الجامعية باللجوء إلى البطاقية الوطنية للطلبة في بداية كل موسم جامعي لمنع أي تسجيل مزدوج في تخصصين في نفس الوقت.

وكان القرار ذاته الذي أشارت إليه الوزارة ضمن المنشور الوزاري المذكور تحت عنوان هام جدا بمثابة تنبيه للطلبة الراغبين في هذا التوجه حتى يتسنى لهم اختيار تخصص واحد يدرسونه طيلة الموسم الجامعي وتفادي التسجيل عن طريق "بكالوريا" أخرى يحملونها في تخصص آخر، خاصة أن الوزارة سبق ووقفت على تحايل بعض الطلبة في التسجيل في أكثر من تخصص رغم المنع.

هذا وأشار المنشور الخاص بالمسجلين لحاملي بكالوريا 2022 إلى الحالات الخاصة خارج هذه الدورة وكيفية قيامهم بالتسجيلات، فالجزائريون الذين تحصلوا على بكالوريا قبل 2022 ولم يقوموا بأي تسجيل منذ حصولهم عليها إيداع طلب تسجيل ابتداء من 8 سبتمبر 2022 على مستوى إحدى المؤسسات الجامعية التابعة لدوائرهم الجغرافية طبقا للشروط البيداغوجية والمعدلات الدنيا للالتحاق بالشعبة أو ميدان التكوين لسنة حصولهم على شهادة البكالوريا وفي حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة.

أما الحاصلون على بكالوريا خاصة فلا يخضع هؤلاء لعملية التسجيل الأولي عبر الخط ولكنهم في المقابل يخضعون لشروط الالتحاق بكل تكوين كما ينص عليه المنشور الخاص بعملية التسجيلات، حيث يقوم هؤلاء المترشحون بتسجيلهم النهائي في تكوين من اختيارهم المسموح لهم بالتسجيل فيه مباشرة في مؤسسة من مؤسسات التعليم خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 سبتمبر 2022 وبحوزتهم شهادة البكالوريا الأصلية.

أما المترشحون الجزائريون الحاصلون على بكالوريا أجنبية في 2022 فيجب على هؤلاء قبل القيام بأي تسجيل في مؤسسة جامعية التقدم بطلب معادلة على الخط، وبعد تسليمهم المعادلة يمكن لحاملي شهادة البكالوريا تقديم ترشيحهم من 20 أوت إلى 10 سبتمبر 2022 باستحداث حساب على الأرضية الرقمية "بروغرس".