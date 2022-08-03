سيتم اليوم الأربعاء الإعلان عن نتائج التوجيهات الجامعية للناجحين الجدد في البكالوريا دورة جوان 2022 على الموقع المخصص للتسجيلات الجامعية الأولية.

وقد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رزنامة التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد بعنوان السنة الجامعية الجديدة 2022/2023 بداية من 21 جويلية القادم.

وأوضحت رزنامة الوزارة أن التسجيلات الأولية عبر الخط تمت خلال الفترة الممتدة ما بين 21-24 جويلية، ليليها تأكيد التسجيلات الأولية من 25-26 جويلية، وتمت معالجة الرغبات من 27 جويلية إلى 3 أوت، والإعلان عن نتائج التوجيه اليوم الأربعاء 3 أوت 2022.