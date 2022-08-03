أطلقت مديرية التربية لولاية البليدة منصة رقمية لتسجيل الراغبين في تدريس اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي تطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية القاضي بتدريس هذه المادة ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2022 - 2023 في الطور الابتدائي، حسبما علم به اليوم الأربعاء من القائمين على القطاع.

وأوضحت مديرة التربية، سجية غاشي، أن مصالحها وضعت أمس الثلاثاء تحت تصرف حاملي شهادة الليسانس في اللغة الإنجليزية وشهادة ليسانس ترجمة (من وإلى اللغة الإنجليزية) الراغبين في تدريس مادة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي، منصة رقمية للتسجيل وذلك على موقعها بصفحة الفايسبوك.

كما تم وضع علاوة على هذا الإعلان رابط للتسجيل في المنصة ومختلف الوثائق والشروط المطلوب توفرها لدى المترشحين إضافة إلى مقطع فيديو يشرح كيفية عملية التسجيل في المنصة الرقمية.

وأحصت مصالحها خلال الـ24 ساعة من وضع هذه المنصة في الخدمة تسجيل أكثر من 450 معني، لافتة إلى أن العملية متواصلة إلى غاية الإعلان لاحقا عن آجال انتهاء التسجيلات وغلق المنصة.

وأكدت غاشي أنه سيتم فرز وإحصاء و دراسة كل الملفات المسجلة على المنصة الرقمية و الاتصال بالمعنيين لاستقبال و إيداع الملف الورقي على مستوى مصلحة المستخدمين بمقر المديرية.

من جهته، أعلن قسم اللغة الإنجليزية بجامعة البليدة 2 "علي لونيسي" عن قرار تسليم استثنائي للشهادات لطلبة الليسانس غدا الخميس في الفترة الصباحية.

وأوضح مصدر من الجامعة أن الإجراء جاء بعد قرار إدراج وزارة التربية اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي، لتمكين الطلبة المتخرجين من الجامعة المشاركة في مسابقات التوظيف التي ستطلقها الوزارة لاحقا.