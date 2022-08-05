أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الجمعة، عن إدماج 3989 مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.

وأوضح بيان للوزارة، عبر حسابها الرسمي فايسبوك، أنه في إطار متابعة عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في مؤسسات القطاع، تم إدماج 3989 مستفيد إلى غاية الآن بنسبة بلغت 96 بالمائة.

وأضافت الوزارة، أنه يتم حاليا التكفل بالملفات المتبقية، منها 75 ملفا تمت معالجتها وهي في مرحلة تعديل المناصب المالية، و52 ملفا مطروحا على مستوى اللجان الولائية، لدراستها وإيجاد الحلول لها.

وفي هذا الصدد، دعت الوزارة المعنيين أصحاب الملفات التي تنتظر التسوية إلى التقرب من مديريات الثقافة والفنون الولائية.