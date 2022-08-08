عبر رئيس جمهورية كولومبيا غوستافو بيترو، عن تحياته الخالصة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وللشعب الجزائري الذي وصفه بالشعب العظيم.

وفي بيان للمجلس الشعبي الوطني، اليوم، نقل إبراهيم بوغالي تهاني الرئيس عبد المجيد تبون لغوستافو بيترو بمناسبة تنصيبه رئيسا لكولومبيا، حيث شارك بوغالي، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، أمس الأحد، بالعاصمة بوغوتا، في المراسم التي جرت بساحة بوليفار وحضرها عدد من الرؤساء وممثلين عنهم.

ونقل بوغالي لغوستافو بيترو تهاني الرئيس تبون وتمنياته له بالتوفيق في مهامه لقيادة البلاد إلى مزيد من الازدهار والتنمية والسلم.