فتحت المديرية العامة لصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تحقيقا في "تجاوزات" تم تسجيلها طيلة الأربع سنوات الماضية، بسبب "إخلال" صيادلة خواص ببنود التعاقد بين الطرفين وحصولهم على مبالغ مالية "دون وجه حق"، نتيجة صرفهم لأدوية غالية الثمن، حيث ألزمتهم عن طريق إشعارات بإعادتها واسترجاع قيمة "الضرر المالي" الذي لحق بالصندوق، على خلفية هذه "الخروقات".

وجه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إشعارات إلى الصيادلة الخواص عبر الوطن، تلزمهم بإعادة مبالغ مالية تحصلوا عليها سنوات 2019 و2020 و2021 و2022 نتيجة صرفهم لأدوية غالية الثمن، تطبيقا لتعليمة وجهتها مصالح "الكناص" لوكالاتها في كل الولايات، سجلت من خلالها "إخلالا" ببعض أحكام وبنود الاتفاقية التي تربط الطرفين، خاصة "ما يتعلق ببعض الممارسات التي تستهدف الاستفادة من بعض المزايا والزيادات المقررة عن طريق التنظيم دون وجه حق، وذلك من خلال ممارسات منافية للقوانين والتنظيمات سارية المفعول...". ومن أجل التحقق من هذا "الإخلال"، تقر رسميا فتح تحقيق وطني، حيث تم تحديد قوائم اسمية للمؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم الذين استهلكوا الأدوية المعنية، حسب التسميات والرموز وحسب كل صيدلية، فيما يخص الأربع سنوات الماضية، وذلك من أجل استغلال المعطيات الواردة فيها وتحديد الوصفات الطبية التي تشمل فواتيرها المعوّضة نسبة الزيادة 10 في المائة، المقررة في إطار التدابير التحفيزية الواردة ضمن المادة 27 من الاتفاقية، مع حصر الوصفات الطبية التي تم من خلالها تسليم هذه الأدوية فقط، واستخراج أرشيف هذه الوصفات والتأكد من عدم مخالفتها لأحكام المادة 09 من اتفاقية التعاقد.

وتلزم هذه المادة حسب مراسلة "الكناص"، الصيدلية في حالة عدم توفير كل الأدوية الموجودة في الوصفة الطبية، بإعادتها في نسختها الأصلية للمؤمن له اجتماعيا، والاحتفاظ بنسخة منها بعد تسليمه الأدوية المتوفرة، وبعد كل هذه الإجراءات، أمر الصندوق مصالحه بحساب ثم استرجاع قيمة "الضرر المالي" المسبب للصندوق، الناتج عن "الخروقات" المسجلة على حساب كل صيدلية، والذي يمثل قيمة الزيادات المستفاد منها دون وجه حق، وكذا ذلك المتعلق بمخالفة أحكام المادة 09.

من جهتها، أكدت نقابة الصيادلة الخواص أنها تفاجأت بهذه الإشعارات التي تلزم مهنيي القطاع بإعادة مبالغ تحصلوا عليها طيلة الأربع سنوات الماضية، نتيجة صرفهم لبعض الأدوية باهظة الثمن، معتبرة تعليمة الصندوق بأحادية الطرف، ودون سابق إنذار "وحملت في طياتها تفسيرا سطحيا مبنيا على الشك وسوء النية لبنود الاتفاقية التي تربط بين الصيادلة والضمان الاجتماعي لاسيما المادة 9..".

وبناء على ذلك، طالب "السنابو" -حسب ممثله كريم مرغمي- المديرية العامة بضرورة مراجعة محتوى التعليمة بما يتوافق مع بنود الاتفاقية في إطار عمل اللجنة المشتركة بين الطرفين، ومعالجة الحالات حالة بحالة، كما أن "النقابة ترفض رفضا تاما لكل قرار أحادي يمس بالمصالح المعنوية والمادية للصيادلة المتعاقدين مع إبقاء أبواب الحوار مفتوحة.. علما أن صرف هذه الأدوية تم وفق القانون وبعلم ومراقبة مسبقة لمصالح الضمان الاجتماعي التي صادقت على عملية صرف هذه الأدوية بموافقة نظام الشفاء وتم تخليص الصيادلة بطريقة عادية.."، ليتفاجأوا بعد مرور أربع سنوات، يضيف، بإشعارات لاسترداد تلك المبالغ دون تقديم مبرر قانوني مقنع.