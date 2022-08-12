كشف الناطق الرسمي لمجمع سونلغاز خليل هدنة، أن مجمع سونلغاز باشر في تقليص عدد فروعه من 44 إلى 14 فرعا حتى شهر فيفري 2022.

وأوضح خليل هدنة في تصريح لإذاعة قسنطينة، اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء جاء استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتقليص النفقات وترشيدها. كما يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق تبادل خبرات عمال وإطارات الشركة.

وقال الناطق الرسمي لمجمع سونلغاز، باشرنا عديد حملات التحسيس من حوادث الغاز وكذا مظاهر التعدي على الشبكة، بحيث سجلنا عديد الاعتداءات على الشبكة والتي وصلت إلى حد سرقة المعدات والتي تسببت في حدوث انفجارات، مفيدا أننا سجلنا 20 ألف تعدي على الشبكة الغازية وطنيا.

وأضاف هدنة، أن مجمع سونلغاز شرع في تجسيد عديد الاستثمارات لتفادي تسجيل أي تذبذب أو انقطاع في التموين بالكهرباء، وسونلغاز كانت حلقة مهمة في تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط ولم نسجل أي خلل.

وأشار ذات المتحدث، إلى أننا سجلنا ذروة تاريخية سجلت في 31 أكتوبر 2021 عند الساعة 14:45، والذروة بلغت قيمة الاستهلاك فيها 16 ألف و666 ميغا وات وهي ذروة تاريخية.

وأوضح ذات المسؤول إلى أنه لم نسجل أي تذبذب أو انقطاع على عكس ذروة سنة 2021 وسنة 2020، ما يعكس تحكم المجمع في التوزيع وشعارنا صائفة هادئة. كما بادرنا بتنظيم قافلة وطنية حول ترشيد الطاقة بشعار استهلك أحسن تدفع أقل.

وقال هدنه، أنه أجريت دراسة سنة 2018 كشفت أن أكثر من 50% فاتورة استهلاك البلديات تعود للإنارة العمومية والمساجد ومضخات الري والآبار إضافة إلى المدارس الابتدائية، بحيث وضعنا منهجية لتقليص فاتورة الاستهلاك من خلال استغلال الطاقة الشمسية وغيرها.

ومجمع سونلغاز يعمل على تعميم الطاقة الشمسية على مستوى كامل مقرات مديريات التوزيع، وهذا المسعى يهدف إلى تحقيق الانتقال الطاقوي، يضيف الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز. كاشفا أن ديون مجمع سونلغاز تتراوح بين 160 إلى 170 مليون دينار جزائري والدفع بالتقسيط من بين الآليات التي وضعناها لتحصيل ديون الزبائن وتحصيل الديون يمكن المجمع من تحقيق الاستثمارات ومنه تحسين الخدمات المقدمة.

وقد أصدر الرئيس المدير العام للمجمع قرارا بعدم قطع الكهرباء على مضخات الماء والأنقاب والمحطات المائية لضمان تزويد المواطن، كما تم إصدار قرار بعدم قطع التموين عن مقرات البلديات لضمان سير مكاتب الحالة المدنية وعدم تعطيل مصالح المواطن، كما يعنى القرار بمناطق الظل والمستثمرات الفلاحية وكذا المشاريع السكنية والهياكل التربوية الجاري تحضيرها للموسم الدراسي القادم، يضيف ذات المسؤول وهذا القرار يتضمن تموين هذه المشاريع دون دفع مسبق لتسهيل دخولها الخدمة واستفادة المواطن من خدماتها.

وختم خليل هدنة أن مجمع سونلغاز جسد عديد المشاريع في إطار التكفل بمناطق الظل وأكثر من 20 ألف مستثمرة فلاحية استفادت من مشاريع الربط.ونعمل على توفير شبكات الربط على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط قبل بداية استغلالها من طرف المستثمر.