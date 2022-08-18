توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع صباح اليوم الخميس بالطريق الوطني رقم 55 بولاية تمنراست.

وأفاد خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية تمنراست في بيان لها إن الوحدة الثانوية تانظروك تدخلت صبيح اليوم في حدود الساعة الثامنة وخمسا وثلاثين دقيقة (08:35) من أجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين بالطريق الوطني رقم 55 على بعد حوالي 70 كلم باتجاه عين أمڨل.

وضاف نفس المصدر إن الحادث المروري أسفر عن إصابة 19 ضحية منهم ثلاثة أشخاص توفوا في عين المكان.