خلصت دراسة شملت مليون شخص في 8 دول أن الإصابة بالنسخة الأطول مدى من كوفيد-19 وتعرف بـ"كوفيد الطويل" تمتد لعامين, وتتضمن مزيجا من الأعراض التي تستمر حتى بعد التعافي من الفيروس وتتركز في الدماغ.

وقالت الدراسة التي نشرتها شبكة "سي إن إن" الأميركية يوم أمس الجمعة إن البالغين المصابين بـ"كوفيد الطويل" معرضون لأعراض من قبيل نوبات الصرع والخرف وضباب الدماغ واضطرابات عقلية أخرى, مشيرة إلى أن خطرة الإصابة بهذه الأعراض لا يزال مرتفع حتى بعد عامين من التعافي.

وزاد خطر إصابة الأطفال بالصرع أو نوبات الصرع وغيرها, مما قد يؤدي إلى الألم وفقدان الإحساس في الذراع أو الساق مع وجود احتمال ضئيل لكنه مقلق للإصابة باضطراب ذهاني مثل الفصام.

وذكر الباحث المشارك في الدراسة بول هاريسون: "هذه النتائج مهمة لكن يجب ألا تقود إلى الهلع".

وأضاف هاريسون, وهو أستاذ الطب النفسي في جامعة أكسفورد البريطانية: "نحن لا نتحدث عن أشياء أكثر شيوعا من الوضع الطبيعي بـ10 أو 100 مرة. اعتقد أنه أسوأ نسبة احتمالات هي 2 أو 3 بالمائة".

وذكرت الباحثة البارزة في جامعة كارديف والتي لم تشارك في الدراسة, راشيل سومنر: "إنها دراسة متينة للغاية وأجريت بشكل جيد باستخدام بيانات من عينة كبيرة وعبر دول متعددة".

وأضافت عبر البريد الإلكتروني: "النتائج مثيرة للقلق وهي مهمة للغاية في سياقنا الحالي لانتشار كوفيد-19 المستمر".