لايزال التاريخ بمختلف أحداثه ومساراته وتأويلاته يلقي بظلاله على العلاقة بين الجزائر وفرنسا، تتقلص هذه الظلال أحيانا وتتسع أحيانا أخرى، لكن حضورها دائم وعميق ومؤثر.

وفي الحقيقة فإن ذلك طبيعي وعادي، فبين فرنسا التي حطت أولى طلائعها العسكرية الغازية على أرض الجزائر ذات جويلية من سنة 1830، وبين الجزائر الواقعة ضحية هذا الغزو منذ ذلك الحين ولما يزيد عن مائة وثلاثين سنة، بينهما مساحة واسعة مشتركة تداخلت فيها سياسات الاحتلال والقمع والإبادة ومخططات التجهيل والمسخ والنهب المنظم للثروات والإعاقة الممنهجة لكل محاولات التحرر والانعتاق من جهة، مع المقاومات الشعبية الدامية، والتضحيات الكبيرة، والصمود الأسطوري ثقافيا واجتماعيا ودينيا في مواجهة هذه القوة الغازية من جهة أخرى.

لقد تشكلت نتيجة لذلك في الذات الجزائرية العميقة ثقافة ومشاعر ترسخت عبر الزمن ويتوارثها جيل عن جيل، في الموقف من فرنسا الاستعمارية ومن سياستها ومن كل ما يرمز إليها، ورغم كل المحاولات والمراهنات، فإن هذه الثقافة لازالت حاضرة ومؤثرة.

وعلى الضفة الأخرى لاتزال الجزائر تشكل بالنسبة لجزء عريض من النخب الفرنسية، فقرة ذات أهمية كبيرة في متن التداول السياسي والإعلامي والفكري، بل إن البعض من هذه النخبة لايزال مسكونا بوهم عدم الرغبة في التصديق والإقرار بأن الجزائر صارت بلدا مستقلا وتمتع بالسيادة الكاملة في خياراتها السياسية والاقتصادية والثقافية.

وإذا كان التاريخ هو الذي خلق هذا الواقع الذي نعيشه اليوم بين الجزائر وفرنسا، فالشعوب والأمم لا يقودها أحياؤها فقط بل يشترك أمواتها في ذلك أيضا، فهل يمكن للتاريخ نفسه أن يساهم مع عناصر أخرى طبعا في "تطبيع" و"عقلنة" العلاقة بين هذين البلدين؟

يتوقف الجواب عن هذا السؤال على استراتيجية الطرفين في التعامل مع "حضور التاريخ في الحاضر"، ربما بشكل أدق مع "تمثل الذاكرة" لهذا التاريخ هنا وهناك، ومن دون شك بشكل أكبر وأوسع عند الطرف الفرنسي.

فالتاريخ الاستعماري لفرنسا وخاصة المتعلق باحتلالها للجزائر يشكل لها عقدة تلاحقها باستمرار، ولذلك فهي تسعى للتخلص من حمولته الضاغطة، لكن ذلك غير ممكن من دون أن تدفع الثمن المكافئ لحجم الجريمة، وهو ما لا تريد فرنسا الإقرار به، بل وتريد من ضحايا جرائمها أن يشاركوها تحمل جزء من هذا العبء، أو على الأقل أن يُسلموا بتفهم ما قامت به من جرائم، ثم يُغلق هذا الملف للأبد، أو أن يتحول إلى مجرد صفحة تاريخية ميتة لا أثر لها في حاضر الناس.

ولا يتعلق الأمر هنا بالجزائر حصرا، فعقدة فرنسا الاستعمارية تلاحقها في مناطق أخرى كالساحل الإفريقي بل وعموم إفريقيا، حيث ساهم استيقاظ الوعي التاريخي عند شعوب هذه الدول ونخبها في اعتبار فرنسا، سواء في صورتها التاريخية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، أو في صورتها القريبة كدولة راعية لأنظمة ما بعد الاستقلال التي ساهم الكثير منها في تأمين استمرار المصالح والامتيازات الفرنسية في هذه الدول، اعتبارها مسؤولة إلى حد بعيد عن ما آلت إليه الأوضاع في هذه البلدان من فقر وحروب أهلية وتخلف وفساد واستبداد.

وبدافع من هذا الاستيقاظ الحالي للوعي التاريخي تفقد فرنسا اليوم حضورها ونفوذها في الكثير من البلدان التي شكلت لعقود معاقل لها، ومصادر لا تنضب للكثير من الرأسمال المادي والبشري الذي صنعت وتصنع به فرنسا قوتها الاقتصادية والمالية وتأثيرها الجيوسياسي على المستوى العالمي.

إن رهان فرنسا اليوم يستند إلى محاولة تجاوز هذا الحضور الضاغط للتاريخ في علاقتها مع الجزائر ومع مجمل الدول الإفريقية التي كانت ضحية لمدها الاستعماري خلال فترة سابقة، وضحية لمدها الاستغلالي تحت عناوين التعاون والشراكة خلال فترة لاحقة.

وفي هذا الاتجاه تبدو الاستراتيجية الفرنسية الرسمية في التعامل مع هذا التحدي في ما يتعلق بالجزائر قائمة على رؤية متكاملة، لكن على مستوى التنفيذ تتم بشكل متدرج ومن أهم ملامح هذه الرؤية:

- الارتكاز على عنصر الزمن في إدارة مسألة التاريخ والذاكرة، على أساس أن الأجيال الجزائرية الشابة يمكن أن تنسى، أو أن تفكر في تجاوز تأثير التاريخ في علاقتها مع فرنسا، وقد عبر عن هذا التوجه وزير الخارجية الفرنسي الأسبق برنار كوشنير (2007-2010) بقوله: "إن العلاقات الجزائرية – الفرنسية لن تأخذ مسارها الطبيعي إلا بعد وفاة جيل القادة الذين حاربوا الاستعمار الفرنسي". وبنفس المنطق تحدث الرئيس الحالي لفرنسا إيمانويل ماكرون في عهدته الأولى بقوله إن جيل الأحفاد والأبناء ليس مطلوبا منه أن يعتذر عن ما قام به الأجداد.

- الاعتراف المُتدرج والجزئي بوحشية الاستعمار، وفظاعة سياساته، ومحاولة إظهار ذلك أنه خطوات عملاقة في علاج تأثير ملف التاريخ والذاكرة، ومن شأن ذلك في تقدير الطرف الفرنسي أن يُخفف من ضغوط اللوبيات اليمينية المتطرفة التي ترفض أي خطوة إيجابية في اتجاه التعامل الصحيح مع هذا الملف، خاصة في أوقات التجاذبات الانتخابية والسياسية في فرنسا.

- محاولة استغلال الخطوات البطيئة والمتواضعة والشكلية أحيانا في مجال التاريخ والذاكرة لاقتناص مكاسب اقتصادية وجيوسياسية تسعى إليها الحكومة الفرنسية، خصوصا في ظل التنافس المحتدم بين القوى الكبرى والطامحة على مناطق الهيمنة والنفوذ.

- الانتقائية في التعامل مع قضايا التاريخ الجزائري، فغالبية الخطاب السياسي الفرنسي في هذا المجال يركز على ما يسميه "حرب التحرير" ويتعمد تجاهل الجرائم الاستعمارية خلال القرن التاسع عشر، وسياسات الإبادة، ومصادرة الأملاك، وتفكيك البنى الاجتماعية والثقافية.. في مواجهة المقاومات الشعبية خلال هذه الفترة.

وفي المجمل فإن الخطوات التي تم تقديمها رسميا لحد الآن من الجانب الفرنسي لا تتجاوز الاعتراف اللفظي بوحشية الاستعمار، وتحمل المسؤولية الأخلاقية عن بعض الجرائم كمجازر ماي 1945، أو عمليات القمع الوحشي لمظاهرات الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بباريس، والاعتراف بأن بعض عمليات التعذيب والإخفاء والاغتيال (موريس أودان، علي بومنجل) تمت بإشراف مباشر من الجيش وأجهزة القمع الفرنسية، تسليم بعض جماجم المقاومين التي كانت محتجزة في متحف الإنسان بباريس، الإعلان عن فتح بعض مكونات الأرشيف المتعلق بالجزائر أمام الباحثين.

هل يُعد هذا كافيا؟

تعتبر النخب الفرنسية أن هذا هو المتاح والممكن، وهذا ما تسمح به التوازنات الداخلية لفرنسا، ويضيف بعضها أن الحكومة الجزائرية لم تقدم أي مقابل ما تَقَدم، وترتفع أصوات أخرى لاتهام السلطة الجزائرية بأنها تبتز فرنسا بملف الذاكرة، وأنها تستغل التاريخ كريع سياسي في إدارة علاقاتها مع فرنسا، وفي تقوية شرعيتها الداخلية، وقد وردت الكثير من الإشارات إلى هذا مثلا في مذكرات السفير الفرنسي السابق كزافيي دريانكور الصادرة مؤخرا والمُعنونة بـ"اللغز الجزائري".

يبدو أن فرنسا تبحث – مقابل ما تقدمه وتعتقد أنه تنازلات مهمة - عن ما يسميه البعض الذاكرة المشتركة، وهي نوع من الذاكرات التي يرتب فيها التاريخ وما يتصل به بطريقة ترضى أطرافه، وهو ما يعني في بعض جوانبه التغاضي عن كل ما يمكن أن يكون مُحرجا أو ضاغطا أو يتطلب أكثر من الاعتراف فقط، وفي الحالة الجزائرية فإن هذا المنطق يعني تنازلا هائلا، فما ارتكبته فرنسا طيلة احتلالها للجزائر ليس هينا، ونتائجه لا تتعلق فقط بفترة الاحتلال لكن تتعداه إلى الكثير مما تعانيه الجزائر إلى اليوم وربما لعقود قادمة.

يستند منطق "الذاكرة المشتركة" على فرضية أن أرضا جمعت منذ 1830 بدفع من حركة التاريخ، بالإضافة إلى السكان الأصليين أي الجزائريين بمختلف مكوناتهم مستوطنين من أصول أوروبية فرنسية بشكل خاص في زمن مُشترك امتد لأكثر من 132 سنة، وبغض النظر عن حيثيات هذا الاجتماع والتوصيفات التي يمكن أن تُطلق عليه، فإن ذاكرة متداخلة تشكلت نتيجة لذلك، وهي تحتاج اليوم إلى استحضار مشترك، يحاول كل طرف في هذا الاستحضار "أن يتفهم دوافع الآخر ومنطلقاته" وهو يُقدر أن من شأن ذلك أن يُخفف من مأساوية المخيال المُختزن لدى الطرفين عن ذلك.

لكن الحقيقة الواضحة أن ما حدث بداية من 1830 وحتى سنة 1962 لا يمكن إلا أن يوصف بأنه احتلال غاشم، تقوده دوافع تداخلت فيها النزعات التوسعية، والخلفيات الدينية، والأطماع الاقتصادية، وأن الإدارة الاستعمارية كانت طوال زمن الاحتلال تعمل على إخضاع شعب يرفض الاستسلام للواقع الذي تريده، وأنها في سبيل ذلك لجأت إلى كل وسيلة من القتل والتفقير والتجهيل وتفكيك البنية الاجتماعية ومحاولة طمس وتهوين كل عناصر الهوية الجماعية للأمة الجزائرية.

وعندما نجمع كل ذلك، فإن المحصلة هي سياسة استعمارية ممنهجة تستهدف إزاحة شعب كامل من الجغرافيا التي هي جغرافيته، وإزاحته من قلب التاريخ إلى هامشه، وتحويله إلى ملحق فاقد للفاعلية وللشخصية المستقلة، والأخطر في هذه السياسة أنه وعلى الرغم من استرجاع الجزائر لاستقلالها، إلا أن آثار هذه السياسة لازالت مستمرة على عدة مستويات.

فهل يمكن مع كل هذا أن نتصور- ذاكرة مشتركة - يتم تفهم كل طرف للآخر في ما قام به، من دون أن يعترف الطرف المُعتدي بكل جرائمه بعيدا تماما عن كل محاولة تبرير أو تجاوز أو استسهال؟

إن البحث عن أي مخرج لضغط الذاكرة والتاريخ في العلاقة بين الجزائر وفرنسا بعيدا عن ثلاثة (الاعتراف، الاعتذار، التعويض) سيكون بحثا غير ذي جدوى، وأكيد أن هذا المخرج لا تحدده يقظة ضمير، ولا ميول أخلاقية مثالية طارئة، لكن تفرضه موازيين قوى سياسية واقتصادية ومعرفية تجعل المجرم مجبرا على الاعتراف بجرمه، ومن ثم الاستعداد الكامل لتسديد ثمن الجرم بكل أشكاله.