حذرت دراسة طبية حديثة من أضرار حبر الوشم وإمكانية تسببه للسرطان لاحتوائه مواد كيميائية سامة.

واستعرض العلماء نتائج هذه الدراسة خلال اجتماع للجمعية الكيميائية الأمريكية في شيكاغو، التي أوضحت أن أصباغ الوشم تحتوي مركبات لا تكون مدرجةً على الملصق الخاص بالمكونات مثل ثاني الآزو وأكسيد التيتانيوم والإيثانول التي تساعد في ترقيق الدم.

ووجد علماء في جامعة ولاية نيويورك، أن نصف عينات أحبار الوشوم التي فحصوها (56 عينة)، احتوت على مركبات /آزو/، والتي تتحلل تحت الضوء فوق البنفسجي المنبعث في ضوء الشمس إلى مواد كيميائية مسببة للسرطان.

وأشاروا إلى أن العديد من الأحبار احتوت على جسيمات يقل حجمها عن 100 نانومتر، بمقدورها أن تدخل في نواة الخلية وتسبب طفرات سرطانية..موضحين إن الشخص الذي يحصل على وشم، معرّض لخطر الإصابة بعدوى بكتيرية بسبب اختراق الجلد، أو الإصابة بمرض ينتقل عن طريق الدم مثل التهاب الكبد، إذا لم يتم تنظيف المعدات المستخدمة في العملية بشكل صحيح.