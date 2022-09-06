أبو الغيط يتحدث عن القمة العربية بالجزائر

تحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، عن القمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر شهر نوفمبر المقبل.

وأكد أبو الغيط، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن العالم العربي وما يعانيه من أزمات وبرغم ما يواجهه من تحديات لا يزال قادرا على الاستجابة للتحديات ككتلة إقليمية صلبة ومتراصة".

وأضاف ذات المتحدث "إننا نتطلع بكل ثقة للقمة القادمة في الجزائر في نوفمبر القادم إن شاء الله، وندعو الله أن تكون محطة مهمة في تاريخ العمل العربي المشترك وأن تكون سببا للالتئام والوحدة وتعبيرا أصيلا عن الرأي العام الذي يرغب في رؤية زعمائه وقد اجتمع شملهم وتوحدت كلمتهم".

وختم أبو الغيظ كلمته "لأجل هذا الهدف السامي، يتحتم علينا معالجة أي خلاف، واحتواء أي مشكلة، واضعين نصب أعيننا على الدوام المصلحة العربية العليا وحريصين كل الحرص على متانة الرابطة التي تجمعنا".