"كناس" يوقع اتفاقية شراكة مع مستشفى إيطالي

الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "كناس"، اليوم، اتفاقية شراكة مع المجمع الاستشفائي الإيطالي سان دوناتو، تهدف إلى الاسهام في تطوير التكفل الطبي بالمرضى الجزائريين في الخارج.

وخلال إشرافه على مراسم التوقيع، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، إنّ الاتفاقية تندرج ضمن مسار تنويع مواقع الاستقبال وتحسين نوعية التكفل بالمرضى الجزائريين داخل وخارج الوطن.

وأشار المتحدث إلى أنّ الاتفاقية ستسهم أيضا في تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترقية التكفل الصحي بالمواطنين، لاسيما من خلال إيجاد صيغ جديدة للتعاون في مجال التكفل الطبي ببعض الحالات المستعصية والتي لا يتجاوز عددها حاليا 6 أنواع من بينها زراعة الكبد والنخاع العظمي عند الاطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات.