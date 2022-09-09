فشل ذريع للمخزن في التشويش على القمة العربية في الجزائر

سعى المغرب بكل الوسائل، لا سيما الإعلامية، إلى التشويش على القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر في الفاتح نوفمبر القادم، حيث واصلت الدبلوماسية المغربية أكاذيبها وادعاءاتها المضللة للتشويش على الاستحقاق العربي الهام والمرتقب، من خلال الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية تدين الدعم العسكري الإيراني لجبهة البوليساريو، وبأن الجزائر تشيد بجهود محمد السادس في حماية القدس.

هذه الادعاءات الكاذبة تهدف إلى التشويش على القمة العربية وتضليل الرأي العام العربي، وتحويل الأنظار عن القضايا الرئيسية والمصيرية التي تتصدر أولويات العمل العربي المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وردا على هذه الأكاذيب والادعاءات المضللة، أفادت مصادر دبلوماسية من القاهرة، على سبيل التوضيح، بأن اجتماع اللجنة المصغرة المكلفة بمتابعة "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية"، الذي يعكس وجهة نظر الأعضاء في هذه اللجنة المحدودة العضوية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، لا يعبر عن موقف عربي موحد ولا عن مجلس الجامعة، باعتبار أن ذلك يقتضي استصدار قرار عن المجلس الوزاري وليس عن مجموعة محددة من الدول.

وتفاديا لأي لبس وتحسبا للمغالطات المغربية المعتادة، فقد أكد الوفد الجزائري، خلال اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، أنه "في مواجهة مخاطر التنظيمات الإرهابية والانفصالية وتصنيفها، فإن الجزائر تدعو دوما إلى التقيّد بلوائح الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، مع احترام سيادة الدول واستقلالها. كما تدعو إلى تنسيق الجهود الدولية لمحاربة هذه الظاهرة، ضمن استراتيجية الأمم المتحدة والالتزام بقواعد الشرعية الدولية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها وفق قائمة الـ17 للأقاليم المحددة من قبل الأمم المتحدة ذات العلاقة بتصفية الاستعمار.

وعلى هذا الأساس، فإن ما يشار إليه في ديباجة القرار التي تشير إلى اجتماع لجنة المتابعة "لا يعكس هذه المبادئ الأساسية للأمم المتحدة، ويود الوفد الجزائري التأكيد على أن ما يشار إليه بالعناصر الإرهابية الانفصالية يعني تلك المصنفة من قبل الأمم المتحدة، وأن الحدود المشار إليها تلك المعترف بها دوليا". وهذا الموقف المبدئي والواضح مدون بشكل واضح وصريح في صلب قرار المجلس.

غير أن الوفد المغربي لا يدرك بأنه ورط بلاده بحديثه عن عناصر انفصالية مجهولة على المستوى الأممي لا تعترف بها الشرعية الدولية، والذي زعم أنها تهدد حدوده المعترف بها دوليا، فهو يشير حتما إلى منطقة الريف في المغرب المعروفة تاريخيا بنهجها وسعيها الانفصالي.

أما ما يتعلق بالادعاءات الكاذبة بأن الجزائر تشيد بجهود محمد السادس في حماية القدس، فهو تضليل يائس وبائس يخالف الحقيقة، باعتبار أن الوفد الجزائري نأى بنفسه عن هذا الادعاء الكاذب والمفضوح، وهو مدون كذلك في قرار الجامعة المعنون بالتطورات والانتهاكات التي تتعرض لها يوميا مدينة القدس، والمهددة الآن في وجودها، من خلال السعي للسيطرة الجغرافية والديمغرافية على المدينة وتهويدها، فضلا عن العزل التام للمدينة بجدار أكدت محكمة العدل الدولية في لاهاي عدم قانونيته. وكل ذلك يجري في ظل صمت رهيب من لجنة ميتة، يرأسها بشكل وراثي الملك محمد السادس.

إن المجموعة الدبلوماسية الدولية اكتشفت بأن العاهل المغربي، الذي لم يعرف عن القدس شيئاً واحدا سوى أنه يرأس لجنتها، لم يدافع يوما عن زهرة المدائن، ولم يدع منذ 20 سنة إلى عقد ولو اجتماع واحد لمواجهة خطط تهويد المدينة المقدسة. لذلك بدأت العديد من الأصوات الفلسطينية والعربية الحرة تتعالى وتتساءل: لماذا تبقى لجنة القدس تحت رئاسة المغرب؟ وتطالب بسحب رئاستها منه، خصوصاً بعد إقدامه على التطبيع الكلي مع إسرائيل بموجب اتفاقية ابراهام، وهي في الحقيقة اتفاقية بيع للقدس والأقصى.

وقد تكبد الوفد المغربي، من جهة أخرى، فشلا ذريعا بخصوص الملحق الخاص بالبعد الحقوقي والقانوني والإنساني، يضاف إلى "الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة والإرهابية"، حيث رفض مجلس وزراء الخارجية العرب المشروع المغربي، و "طالب في قراره الأمانة العامة بإعداد مشروع الملحق الخاص بالبعد الحقوقي والقانوني والإنساني في التصدي لعمليات تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي يضاف إلى الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة، مع الاستفادة من مقترحات الدول الأعضاء، تمهيداً لعرضه على لجنة الطفولة في اجتماعها القادم، ومن ثم لاحقا على اللجان والمجالس المعنية"، كما ورد في نص القرار.

إن الفشل الذريع الذي تكبدته الدبلوماسية المغربية، خلال الدورة العادية لمجلس الجامعة المنعقد أمس بالقاهرة، جاء بعد فشل الأبواق المغربية التي حاولت زرع البلبلة والتشكيك في انعقاد القمة بالجزائر على أساس مبررات وهمية وكاذبة، بعدما أدركت أن قطار انعقاد القمة العربية بالجزائر قد انطلق بشكل جدي وبمستوى مرموق، ولم يبق إلا العواء والنهيق.