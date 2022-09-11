رحيل الشاعر اللبناني الكبير محمد علي شمس الدين

رحل، اليوم، الشاعر اللبناني الكبير محمد علي شمس الدين بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 80 عامًا.

ونعته ابنته الشاعرة رباب شمس الدين، عبر صفحتها بالفايسبوك، معلنة رحيله "بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره ننعي إليكم وفاة شاعر وأديب لبنان و جبل عامل فقيدنا المقاوم الدكتور محمد علي شمس الدين (أبو علي).

محمد علي شمس الدين (1942- 11 سبتمبر 2022)، أديب وشاعر من جبل عامل في جنوب لبنان، حاز على دكتوراه دولة في التاريخ، كما يحمل إجازة في الحقوق.

كتب الشعر منذ سن مبكرة، ويعتبر من طليعة شعراء الحداثة في العالم العربي. وكانت تربطه علاقة صداقة متينة مع الشاعر الجزائري المغترب في لندن، أزراج عمر، وهو من قدم له أعماله الشعرية الكاملة حين صدرت بالجزائر عن دار "الأمل" سنة 2012.

ومن أشهر دواوينه "مماليك عالية"، و"الشوكة البنفسجية"، و"طيور إلى الشمس المرة".