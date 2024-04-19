وزارة الثقافة تعلن رزنامة معارضها الوطنية للكتاب

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن رزنامة معارضها الوطنية للكتاب التي ستنظم بداية من 15 مايو وإلى غاية 31 ديسمبر المقبل عبر ولايات الجزائر العاصمة، الجلفة، قسنطينة، وهران، ورقلة وتمنراست، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للوزارة.

وأشار البيان أن رزنامة المعارض الوطنية للكتاب "تشمل مبدئيا كل من ولاية الجزائر، الجلفة، قسنطينة، وهران، ورقلة وتمنراست"، مبرزا أنها "موجهة لجميع دور النشر الوطنية مع مجانية المشاركة والأجنحة تشجيعا لهذه الدور وخدمة للقارئ الجزائري".

كما أوضح البيان أن هذه المعارض تندرج في إطار سعي الوزارة لـ"إرساء شبكة من المعارض الوطنية الخاصة بالكتاب التي تخدم هذه الأهداف وتسهم في تحقيقيها، إضافة لمعارض الكتاب الخاصة بمكتبات بيع الكتب".

وسيقام المعرض الوطني للكتاب بالجلفة من 15 إلى 25 مايو، يليه المعرض الوطني لكتاب الطفل بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة من 8 إلى 24 يونيو، والمعرض الوطني للكتاب بقسنطينة بدار الثقافة مالك حداد من 4 إلى 12 يوليو.

كما تتضمن رزنامة الوزارة المعرض الوطني للكتاب بوهران من 20 إلى 30 أغسطس، والمعرض الوطني للكتاب بورقلة من 24 إلى 30 نوفمبر، والمعرض الوطني للكتاب بتمنراست من 11 إلى 31 ديسمبر.

وأشار البيان أن معارض الكتاب وإلى جانب فعالياتها الاقتصادية والثقافية تشكل الفضاء الثقافي والاجتماعي الخصب للحوار وللقاء الأفكار وتبادل النقاشات الثقافية، ناهيك عن توفير مساحة للاتصال بين الناشرين أنفسهم مع الكتاب والمبدعين في نفس الوقت، كما تعد هذه المعارض منصات وظيفية تسهم في الترويج للكتاب وتوزيعه وإيصاله للقراء.