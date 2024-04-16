جائزة وطنية في علوم اللغة العربية

أعلن المجمع الجزائري للغة العربية عن إطلاق الدورة التأسيسية لجائزته الوطنية في علوم اللغة العربية لسنة 2024 تشجيعا للدراسات والأبحاث في علوم اللغة العربية وسعيا منه لخدمة اللغة العربية والإسهام في نشرها واستعمالها، حسب بيان للمجمع.

ويدعو المجمع الراغبين في الترشح لنيل هذه الجائزة إلى تقديم مشاركاتهم بمؤلف في أحد فروع علوم اللغة العربية، حيث ستمنح الجائزة لثلاثة فائزين بالإضافة إلى الدروع التذكارية والشهادات التقديرية، مع إمكانية حجب الجائزة كلها أو بعضها إذا لم ترق الأعمال المقدمة إلى المستوى العلمي الأكاديمي المطلوب.

وحدد مبلغ الجائزة بمليون دينار جزائري (1.000.000 دج) حيث سيحصل الفائز الأول على مبلغ 500.000 دج والثاني 300.000 دج والثالث 200.000 دج، وستمنح الجوائز خلال انعقاد المؤتمر السنوي للمجمع الذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية شهر ديسمبر المقبل.

ويمكن التعرف على شروط وكيفية المشاركة من خلال صفحة المجمع على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، كما يمكن الاستفسار عن هذه الجائزة من خلال البريد الإلكتروني: [email protected], وقد حدد آخر أجل لتقديم الأعمال بتاريخ 15 أكتوبر. 2024.