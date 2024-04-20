مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي: فيلم "بنك الأهداف" يفتتح العروض السينمائية لبرنامج "تحيا فلسطين"

أعطيت اليوم الخميس بعنابة إشارة انطلاق العروض السينمائية الخاصة ببرنامج " تحيا فلسطين " المسطر في إطار فعاليات الطبعة الرابعة من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بعرض فيلم وثائقي بعنوان "بنك الأهداف" للمخرج الفلسطيني، رشدي سراج الذي استشهد شهر أكتوبر المنصرم في قصف صهيوني على منزله في مدينة غزة.

ويوثق هذا الفيلم القصير الذي تابعه جمهور واسع من العنابيين من بينهم عائلات و شباب وعدد كبير من الفنانين والسينمائيين المشاركين في المهرجان، مشاهد الدمار و آثار القصف العنيف على غزة و ينقل للمشاهد شهادات حية عن آلام و معاناة المدنيين تحت قصف الكيان الصهيوني.

وعلى مدار 20 دقيقة، صعب على متابعي فيلم " بنك الأهداف " بقاعة المسرح الجهوي عز الدين مجوبي تحمل بشاعة صور الدمار ومعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

و أراد المخرج الذي وظف ضمن هذا الفيلم الوثائقي شهادات حية لمدنيين و صحفيين من بينهم الصحفي وائل الدحدوح، نقل صور الدمار إلى العالم كله و توثيق تفاصيل مأساة الفلسطينيين من خلال صور القصف مع التركيز على جهود الصحفيين لنقل مشاهد الدمار و التوثيق لما يحدث بغزة .

ويشمل برنامج " تحيا فلسطين" الذي يمثل إلتفاتة تضامن من المهرجان مع القضايا العادلة، عرض سبعة أعمال سينمائية قصيرة أنجزت بالأراضي الفلسطينية تسلط الضوء على سينما هذا البلد من بينها "ابن شوارع " لمحمد المغني و " فلسطين 87 " لبلال الخطيب و " مار ماما " لمجد العمري.

و تعرض الأعمال السينمائية المبرمجة في إطار برنامج "تحيا فلسطين " الذي يتضمن أيضا تنشيط ندوات لسينمائيين شباب مشاركين في المهرجان، قبل تقديم العروض السينمائية الطويلة المبرمجة ضمن المنافسة الرسمية لذات التظاهرة و ذلك بقاعة المسرح الجهوي عز الدين مجوبي بعنابة .