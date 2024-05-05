إحياء ذكرى استشهاد العقيد سي امحمد بوقرة

إحياء لذكرى أمجاد الثورة وأبطال الولاية الرابعة التاريخية، أشرف اليوم جهيد موس والي الولاية رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي على مراسم إحياء الذكرى الخامسة والستين لاستشهاد العقيد "أحمد بوقرة" المدعو "سي امحمد بوقرة" بالمقام المخلد للشهيد، بأولاد بوعشرة المراسم.

الاحتفالية جرت بحضور ممثلي الأسرة الثورية والسلطات المدنية والأمنية وأسرة الشهيد، ذكر خلالها الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين لولاية المدية بسيرة الشهيد الذي سَقت دماؤه أديم منطقة أولاد بوعشرة في يوم 05 ماي من سنة 1959 بعد أن قضى سنتين كقائد للولاية التاريخية الرابعة، داعيا في كلمته إلى الاقتداء بشخصية البطل الذي عُرف بتفكيره الهادف والمتميّز ناهيك عن رحابة الصدر وكرم خلقه وتواضعه وحنكته العسكرية.

وذكر بخصال الشهيد الذي كان يرى في الشهادة مبدأ للحياة الكريمة وفي الكفاح طريقا للحرية، مُشيرا إلى أنّ تقليد إحياء ذكرى استشهاد العقيد "سي أحمد بوقرة" يعكس روح التواصل المنتظم بين جيل الثورة المظفرة وجيل الاستقلال، موضحا ذلك على أنّ هذا الجيل على نفس الخطى التي بصمها شهداء الوطن من حيث الحفاظ على المكتسبات .