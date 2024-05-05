المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين تندد

نددت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين بقرار الكيان الصهيوني المحتل، بغلق مكتب قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المنظمة، في بيان لها اليوم، بأن الفعل الإجرامي في حق حرية الصحافة يضاف إلى السجل الأسود للكيان المحتل في فلسطين، الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء بإنتهاكات يندى لها الجبين ضد الصحافيين بقتله المتعمد لـ 141 صحفي شهيد وتدميره للعشرات من المكاتب والمقرات الاعلامية والصحفية والاعتقال المستمر للصحافيين في اطار ممارسات الترهيب والتضييق، وسعيه المستمر لتكريس سياسة التعتيم وخنق المعلومة وممارسة أبشع أساليب التضليل والمغالطة ضد الحقيقة منذ بداية العدوان الهمجي على غزة، والتمادي في قمع الصحافة الحرة للتستر على جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بغزة.

ودعت المنظمة، في سياق متصل، كافة الهيئات والمنظمات الدولية إلى معاقبة هذا الكيان المحتل، والعمل على عزله وفضحه وإخراص أذرعه الدعائية التي تمارس بروباغندا مفضوحة في أقبح صورها لتغييب الحقيقة والمغالطة والتستر على الفظائع التي يرتكبها في حق الإنسانية وإلزامه على احترام حرية التعبير وحقوق الصحافيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أكدت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين مساندتها لكل خطوة تساهم في محاصرة نظام الأبارتيد الصهيوني الذي تجاوز كل الأعراف الدولية والإنسانية.