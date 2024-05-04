الرئيس تبون يتكفل بعلاج الفنانة بهية راشدي

قامت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، اليوم السبت، بزيارة إلى بيت الفنانة والممثلة القديرة بهية راشدي للاطمئنان على صحتها، وتبليغها أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرر التكفل بوضعها الصحي، ونقلها إلى الخارج لمتابعة العلاج.

في هذا السياق قررت وزيرة الثقافة والفنون أن تحمل دورة هذه السنة لمهرجان أدب وسينما المرأة لولاية سعيدة اسم الفنانة بهية راشدي تكريما وتقديرا لمشوارها الفني.

وكانت الممثلة بهية راشدي قد كشفت قبل أيام عن إصابتها بمرض السرطان وذلك في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت فيه تفاصيل تلقيها الخبر ورحلة إجرائها للتحاليل الطبية بين المستشفيات.

جدير بالذكر أن الممثلة القديرة بهية راشدي تعد من الوجوه الفنية البارزة في المشهد الفني الجزائري من خلالها أدوارها في السينما والدراما التلفزيونية، وكانت قد التحقت بالمجموعة الصوتية سنة 1969، كما شاركت في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة في الذاكرة الفنية الجزائرية على غرار: كيد الزمن، صابرة، رشيدة، حنان امرأة، جروح الحياة، الامتحان الصعب وغيرها، وقد حازت الفنانة بهية راشدي سنة 2005 على جائزة أفضل ممثلة عربية بمهرجان تونس.