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ثقافة

شيرين تنهار (فيديو)

4 ماي 2024 ()

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أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حفل مهرجان ليلة العمر في الكويت وأثناء أدائها أغنية "كده يا قلبي" تأثرت الفنانة مع كلمات الأغنية وصلت لحد البكاء الشديد وتفاعل الجمهور معها.

وتصدرت الفنانة المصرية حديث رواد شبكات التواصل الاجتماعي، بعد حفلها الليلة الماضية، والذي شهد تفاعلا حماسيا من الجمهور، لا سيما بعدما ذرفت دموعها خلال غنائها "كده يا قلبي".

 

 

والحفل الذي احتضنته قاعة "أرينا الكويت" تحت شعار كامل العدد بحضور تخطى حاجز الـ 5000 من عشاق شيرين، شهد لحظة مؤثرة عندما انهارت باكية على المسرح، حيث لم تتمكن من استكمال الأغنية، وابتعدت عن الميكروفون قليلا قبل أن تعود وتشعل المسرح بعدد من أشهر أغنياتها.

وحظي مقطع بكاء الفنانة المصرية والذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، بتفاعل واسع، وجاء ضمن التعليقات: "شيرين حساسة وتستشعر كل كلمة تغنينها بإحساسها"، وقال آخر: "دموعك غاليه علينا يا أطيب شيرين".

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